CATURANO – Il tecnico del Potenza: “In caso di offerta importante, scelta del giocatore determinante”

Salvatore Caturano lascerà Potenza, oppure proseguirà l’avventura in maglia rossoblu? Torna a parlarne l’allenatore Pietro De Giorgio in sala stampa. Queste le parole del tecnico evidenziate:

“Caturano è un giocatore del Potenza e sta bene qua. E’ il nostro capitano e lo vedo molto contento di indossare questa maglia, noi non abbiamo dubbi sulla permanenza di Caturano. E’ ovvio che è un giocatore che sicuramente fa comodo a tante squadre, soprattutto chi deve vincere i campionati. E’ difficile per gli altri club trovare attaccanti perchè in giro ce ne sono pochi. Caturano come ogni anno, andando spesso in doppia cifra, può attirare delle attenzioni. Ad oggi io non ho il minimo pensiero che possa andar via perchè lo vogliamo tutti qui a Potenza. Se dovesse arrivare un’offerta economica importante sarebbe determinante la scelta del giocatore, ma è un probema che non mi pongo. Ripeto, se dovesse arrivare anche Sasà dovrà decidere il suo futuro. Ribadisco che ad oggi non abbiamo questo problema e spero non ci sia”.

