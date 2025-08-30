sabato, 30 Agosto 2025
CATURANO: torna la “18” sulle spalle dopo il felice ricordo della B conquistata a Lecce

Riecco la maglia numero 18. Negli ultimi cinque anni Salvatore Caturano aveva sempre indossato la “9”, tipica dei grandi bomber. La scelta è ricaduta su un altro numero anche perchè, all’interno della rosa del Catania, la “9” è già stata assegnata ad Alex Rolfini, punta in ripresa da un problema fisico e che scalpita per tornare a completa disposizione di Toscano.

Potrebbe, comunque, trattarsi anche di una decisione spontanea e per certi versi scaramantica. Prova ne sia che l’ultima volta che Caturano ha portato sulle spalle il “18” coincide con quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima (e unica) vittoria di un campionato di Serie C girone C da parte dell’esperto centravanti napoletano. Era la stagione 2017/18, lottava proprio con il Catania per staccare il pass per la B. Caturano militava tra le fila del Lecce di Liverani e terminò il torneo sfiorando la doppia cifra (8 gol). In generale la tappa leccese rimane una delle più significative della sua carriera da bomber, avendo totalizzando un centinaio di apparizioni in giallorosso condite da 34 realizzazioni e 22 assist.

