venerdì, 29 Agosto 2025
CATURANO: Toscano valuterà se inserirlo subito nella lista dei convocati per Cava

Come riportato nelle ultime ore, ormai non ci sono dubbi sull’ingaggio da parte del Catania di Salvatore Caturano. Colpo di mercato messo a segno dalla società rossazzurra e si preannuncia una bella lotta per il posto da titolare in avanti con Francesco Forte, alzando il livello di competitivà nel reparto avanzato etneo. Il bomber classe 1990, che ha voluto fortemente il trasferimento al Catania, dovrebbe raggiungere la squadra in ritiro. Spetterà al tecnico Mimmo Toscano la decisione d’inserirlo subito nella lista dei convocati per la trasferta di Cava de’ Tirreni o se, invece, attendere il successivo confronto casalingo con il Monopoli.

