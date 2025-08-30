sabato, 30 Agosto 2025
CAVA ESPUGNATA: decisivo il morso dello “squalo”

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Vittoria di misura per il Catania nell’ostico campo di Cava de’ Tirreni, secondo successo di fila per Jimenez e compagni. Decide la partita il gol siglato da Forte nelle battute iniziali del secondo tempo: protagonista nella dinamica dell’azione Donnarumma, che mette in mezzo uno dei tanti palloni dell’incontro, Jimenez contrastato da due difensori e pallone che giunge tra i piedi di Forte, il quale gira con il sinistro alle spalle del portiere. Ancora a segno, dunque, l’ex attaccante dell’Ascoli dopo il gol all’esordio in campionato contro il Foggia.

In seguito i rossazzurri hanno la chance per chiudere i giochi con un rigore di Cicerelli. Quest’ultimo, però, autore di una buonissima gara si fa respingere la conclusione angolata da un ottimo Boffelli a difesa dei pali. Nei minuti successivi, padroni di casa vicini al pari con Sorrentino che, da due passi in area, spedisce la sfera fuori (80′) e Orlando in pieno recupero (90’+4), in questo caso provvidenziale il grande intervento di Dini. Nel finale ghiotta opportunità sciupata da D’Ausilio.

Nel contesto di un incontro intenso e agonisticamente combattuto, riesce a spuntarla con merito il Catania, al cospetto di un avversario molto aggressivo che ha venduto cara la pelle. Catania che ha concesso poco agli avversari, sapendo calarsi nella realtà di un match che richiedeva soprattutto ardore agonistico e “garra”. Vinta una gara interminabile, con numerosi interruzioni dettate dall’intervello del Football Video Support in almeno 5-6 situazioni, in tre delle quali l’arbitro non ha convalidato prima la rete di Fella, poi quella di Jimenez avendo ravvisato un fallo nello sviluppo delle azioni esaminate nel primo tempo, inoltre nella ripresa ha ammonito Celli (rischio rosso diretto per un intervento falloso su Diarrassouba, ndr).

CAVESE 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita
