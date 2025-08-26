CAVESE-CATANIA: arbitra Picardi della sezione di Viareggio. Curiosità, precedenti e statistiche

Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie C. L’incontro Cavese-Catania, in programma sabato allo stadio ‘Simonetta Lamberti’, sarà diretto da Mario Picardi della sezione di Viareggio coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri (Gubbio) e Luigi Ingenito (Piombino). Quarto ufficiale Simone Gavini (Aprilia). Operatore Football Video Support Pierpaolo Vitale (Salerno).

A proposito del 28enne “fischietto” toscano, nel 2024 è stato promosso in CAN C dopo quattro stagioni sportive in cui ha diretto gare di Serie D. La sezione A.I.A. “Angelo Domenici” di Viareggio si era congratulata per la meritata promozione “che porterà, con orgoglio, il nome della città in giro per l’Italia come già fatto dai più illustri A.B. Pierluigi Collina e Angelo Pizzi”. Si è laureato in Podologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa. Ha svolto il tirocinio presso uno studio podologico privato ed è in continua crescita professionale mediante corsi e convegni mirati ad approfondire le conoscenze apprese durante il percorso universitario. E’ socio della SIPeP, la società italiana di Podologia e Podiatria.

Per la seconda volta in carriera il sig. Picardi dirigerà un incontro del Catania. La precedente occasione risale al 5 ottobre 2022, quando i rossazzurri schiantarono al “Massimino” la Vibonese imponendosi per 3-0 in virtù delle reti siglate da Vitale, Jefferson e Forchignone, nel campionato di Serie D. Ha diretto inoltre un match della Cavese, anche in questo caso in D, datato 18 settembre 2022: aquilotti sconfitti in casa per 1-0 dal Barletta.

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 12 gare (Coppa Italia compresa) estraendo 43 cartellini gialli e 2 cartellini rossi, di cui 1 per somma di ammonizioni, non fischiando alcun calcio di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 7 vittorie per le squadre di casa, 2 pareggi e 3 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalgono i risultati a favore di chi gioca tra le mura amiche.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 4 incontri estraendo 15 cartellini gialli ed uno rosso, con un bilancio di 2 successi casalinghi, un pareggio ed un acuto esterni. L’ultima gara del raggruppamento meridionale diretta dall’arbitro Picardi è Team Altamura-AZ Picerno del 5 aprile 2025, conclusa con il risultato di 1-2.

