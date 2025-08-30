CAVESE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Jimenez vince il ballottaggio con D’Ausilio

Le formazioni ufficiali di Cavese e Catania, avversarie allo stadio “Simonetta Lamberti” per la seconda giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano decide di puntare sullo stesso undici opposto domenica scorsa al Foggia, nella gara d’esordio in campionato: l’italo-spagnolo Jimenez vince il ballottaggio con D’Ausilio. Confermato il 3-4-2-1 di base con Forte punta centrale, Caturano pronto ad entrare eventualmente a gara in corso. Tra le fila della Cavese parte dalla panchina l’esterno d’attacco Orlando, neo acquisto proveniente dal Foggia.
CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana (C), Loreto; Macchi, Munari, Fornito, Pelamatti; Diarrassouba, Fella; Guida.
A disp. di Prosperi: Iuliano, Manzo, Amerighi, Bolcano, Cionek, Di Paola, Nunziata, Barone, Suplja, D’Incoronato, Fusco, Orlando, Sorrentino.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Pieraccini, Allegretto, Martic, Raimo, Ortoli, Giardina, D’Ausilio, Lunetta, Stoppa, Caturano.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***