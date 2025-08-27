CAVESE-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti (solo per i non residenti nella provincia etnea)

In vista della partita Cavese-Catania, in programma sabato con fischio d’inizio alle ore 18:00 presso lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, è già possibile l’acquisizione dei tagliandi per il settore riservato agli ospiti. Le autorità di pubblica sicurezza hanno ufficializzato il divieto di vendita ai tifosi residenti in tutta la provincia di Catania. Chi risiede al di fuori del territorio etneo, invece, potrà acquistare il biglietto tramite il circuito ufficiale Etes Ticketing al costo di 12 euro più diritti di prevendita entro le ore 19:00 di venerdì 29 agosto. Al momento (aggiornamento giovedì ore 18:13) sono stati venduti una decina di tagliandi nel Settore Ospiti dell’impianto sportivo campano.

