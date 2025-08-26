VERSO CAVESE-CATANIA: precedenti, bilancio in equilibrio. Tre successi rossazzurri in Campania

Le gare in casa della Cavese sono state spesso ostiche per il Catania, vittorioso tre volte nei precedenti undici incontri disputati a Cava de’ Tirreni a partire dal 1977. Il match è terminato sul risultato di parità in cinque circostanze (1977, 1978, 1982, 1999, 2019), a cui si sommano i tre successi conseguiti dalla squadra blufoncè. Gli ultimi tre confronti risalenti alle stagioni 2019/20, 2020/21 e 2024/25 hanno visto prevalere il Catania; nel primo caso di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Mazzarani al 44′ del primo tempo (si giocò a Castellammare di Stabia); nel secondo per 2-0 grazie alle realizzazioni di Giosa e Dall’Oglio; nei mesi scorsi, 1-0 con rete di Jimenez.

Prima di allora, la sera dell’8 febbraio 1999 la partita venne ripresa dalle telecamere di Rai Sport e trasmessa sul satellitare. L’incontro fu palpitante, con i rossazzurri guidati da Pierino Cucchi che colpirono i legni della porta avversaria due volte. Finì 0-0. Le due squadre tornarono ad affrontarsi a vent’anni di distanza dal match sopracitato, il 28 aprile 2019, quando emerse il risultato di 2-2 al termine dei 90′. Il Catania di Walter Novellino, avanti di due reti fino al 70′ (marcatori Bucolo e Sarno), si fece rimontare dai padroni di casa in virtù delle realizzazioni di Magrassi e De Rosa, quest’ultimo a segno dagli undici metri. Si registrano anche due scontri risalenti agli anni ’80 nel campionato di Serie B.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Cavese: 3

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 3

Gol Cavese: 7

Gol Catania: 7

Serie C 1977-78 Pro Cavese 0-0 Catania

Serie C1 1978-79 Pro Cavese 0-0 Catania

Serie C1 1979-80 Cavese 2-0 Catania

50′ Grassi, 90′ De Tommasi

Serie B 1981-82 Cavese 0-0 Catania

Serie B 1982-83 Cavese 1-0 Catania

31′ Cupini

Serie C2 1997-98 Cavese 2-1 Catania

20′ Ricca (CAT), 44′ Sardone (CAV), 77′ Ambrosi (CAV)

Serie C2 1998-99 Cavese 0-0 Catania

Serie C 2018-19 Cavese 2-2 Catania

8′ Bucolo (CAT), 50′ Sarno (CAT), 70′ Magrassi (CAV), 90’+2 De Rosa rig. (CAV)

Serie C 2019-20 Cavese 0-1 Catania (giocata sul neutro di Castellammare di Stabia)

44′ Mazzarani rig.

Serie C 2020-21 Cavese 0-2 Catania

48′ Giosa, 80′ Dall’Oglio

Serie C 2024-25 Cavese 0-1 Catania

60′ Jimenez

