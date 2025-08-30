CAVESE 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

CAVESE vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Simonetta Lamberti” – Cava de’ Tirreni (SA)
MARCATORI: 54′ Forte
CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana (C), Loreto; Macchi (61′ Orlando), Munari (79′ Amerighi), Fornito (61′ Suplja), Pelamatti (79′ Fusco); Diarrassouba, Fella; Guida (45′ Sorrentino).
A disp. di Prosperi: Iuliano, Manzo, Bolcano, Cionek, Di Paola, Nunziata, Barone, D’Incoronato.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C), Celli (61′ Pieraccini); Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez (82′ D’Ausilio), Cicerelli (82′ Stoppa); Forte (72′ Lunetta).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Martic, Raimo, Ortoli, Giardina, Caturano.
ARBITRO: Mario Picardi (Viareggio)
PRIMO ASSISTENTE: Matteo Lauri (Gubbio)
SECONDO ASSISTENTE: Luigi Ingenito (Piombino)
QUARTO UFFICIALE: Simone Gavini (Aprilia)
Operatore Football Video Support: Pierpaolo Vitale (Salerno)
AMMONITI: Prosperi, Loreto, Celli, Pieraccini, Evangelisti
ESPULSI: Corcione (preparatore portieri Cavese)
NOTE: 9′ di recupero s.t.; 4′ di recupero p.t.; presenti 27 tifosi non residenti a Catania nel Settore Ospiti
CALCI D’ANGOLO: 1 – 5
CROSS: 18 – 22
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 7 – 11
TIRI IN PORTA: 1 – 6
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 9
TIRI DA FUORI AREA: 1 – 3
TIRI FUORI: 2 – 6
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 3
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 3 – 0
PALI/TRAVERSE: 0 – 2
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 11 – 7
RIMESSE LATERALI: 21 – 17
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 13 – 18
POSSESSO PALLA: 52% – 48%
