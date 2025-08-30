domenica, 31 Agosto 2025
CAVESE-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro la Cavese, allo stadio “Simonetta Lamberti”, per la seconda giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C vinto dalla squadra di Mimmo Toscano. Il successo rossazzurro con il risultato di 0-1 porta la firma di Francesco Forte, andato a segno nel corso della ripresa, precisamente al minuto 54, grazie ad una precisa girata di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere.

Il giovane estremo difensore della Cavese si è segnalato, nella seconda frazione di gara, per un ottimo intervento su calcio di rigore battuto da Cicerelli: conclusione angolata dell’ex Ternana, bravissimo Boffelli a distendersi e deviare in corner con l’ausilio del palo. Nel finale occasione sciutata da Sorrentino, spedendo il pallone fuori a pochi passi dalla porta difesa da Dini, “paratona” di quest’ultimo su Orlando e traversa colpita da D’Ausilio poco prima del triplice fischio. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Cavese 0-1 Catania, gli highlights

