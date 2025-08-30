sabato, 30 Agosto 2025
CAVESE-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Secondo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la rotonda vittoria maturata tra le mura amiche in occasione del match di esordio nel girone C di Serie C 2025/26 disputato contro il Foggia, il Catania fa ritorno in campo per affrontare la Cavese allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. Risultato finale di 0-1.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

