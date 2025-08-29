CAVESE: convocati, Orlando ritrova il Catania dopo il 6-0 di domenica scorsa

L’allenatore della Cavese Fabio Prosperi ha diramato l’elenco delle convocazioni per il confronto casalingo con il Catania. Non saranno a disposizione del tecnico Lamberti, Natale, Peretti e Maiolo. Non convocati nemmeno il freschissimo neo acquisto Awua, Iurgens e Rizzo. Subito inserito nella lista dei calciatori disponibili in vista del Catania l’esterno d’attacco Orlando, che gli aquilotti hanno ingaggiato dal Foggia e domenica scorsa è sceso in campo proprio contro i rossazzurri, in occasione del pesante 6-0 inflitto al “Massimino”. Questi i calciatori convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Boffelli, Iuliano, Manzo

DIFENSORI – Amerighi, Bolcano, Cionek, Di Paola, Evangelisti, Loreto, Macchi, Nunziata, Pelamatti, Piana

CENTROCAMPISTI – Barone, Fornito, Munari, Suplja

ATTACCANTI – Diarrassouba, D’Incoronato, Fella, Fusco, Guida, Orlando, Sorrentino

