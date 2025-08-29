venerdì, 29 Agosto 2025
HomeLega ProCAVESE: convocati, Orlando ritrova il Catania dopo il 6-0 di domenica scorsa
Lega ProProssimo Avversario

CAVESE: convocati, Orlando ritrova il Catania dopo il 6-0 di domenica scorsa

Redazione
By Redazione
0
367

L’allenatore della Cavese Fabio Prosperi ha diramato l’elenco delle convocazioni per il confronto casalingo con il Catania. Non saranno a disposizione del tecnico Lamberti, Natale, Peretti e Maiolo. Non convocati nemmeno il freschissimo neo acquisto Awua, Iurgens e Rizzo. Subito inserito nella lista dei calciatori disponibili in vista del Catania l’esterno d’attacco Orlando, che gli aquilotti hanno ingaggiato dal Foggia e domenica scorsa è sceso in campo proprio contro i rossazzurri, in occasione del pesante 6-0 inflitto al “Massimino”. Questi i calciatori convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Boffelli, Iuliano, Manzo
DIFENSORI – Amerighi, Bolcano, Cionek, Di Paola, Evangelisti, Loreto, Macchi, Nunziata, Pelamatti, Piana
CENTROCAMPISTI – Barone, Fornito, Munari, Suplja
ATTACCANTI – Diarrassouba, D’Incoronato, Fella, Fusco, Guida, Orlando, Sorrentino

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATURANO: dall’esordio in A all’età di 16 anni all’exploit in C, il percorso raccontato dal giocatore
Articolo successivo
PROSPERI (all. Cavese): “Catania molto forte e costruito con grande intelligenza, dobbiamo dare tutto”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web