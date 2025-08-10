CICERELLI, il fratello: “Sono fiero e orgoglioso di lui”

Emmanuele Cicerelli ha un fratello che milita attualmente in Serie D, tra le fila del Manfredonia. Si chiama Benito, ha compiuto 29 anni il mese scorso e ricopre il ruolo di centrocampista. Entrambi hanno condiviso l’esperienza al Barletta una decina di anni fa. Il giocatore ora in forza al Catania ha, poi, costruito le basi per una crescita costante fino al raggiungimento del campionato cadetto. Benito ha parlato così di lui, ai microfoni di Telesveva: “L’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato con la Ternana, il suo cartellino è di proprietà del Catania e sta benissimo. Ha esordito a Barletta all’età di 17 anni e ricordo il gol segnato contro la Carrarese. E’ stato l’inizio di una bella carriera, tra cui il campionato cadetto vinto a Salerno e vanta oltre 200 presenze in Serie B. Ha giocato in belle piazze, disputando grandi campionati. Sono veramente orgoglioso e fiero di questo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***