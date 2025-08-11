CICERELLI: perchè è significativo indossare la maglia numero 10, che al giocatore porta anche bene…

Domenica mattina è stato lo stesso Emmanuele Cicerelli ad annunciare di avere ratificato col Catania il prolungamento annuale del contratto, portando la scadenza da giugno 2026 a giugno 2027. In un successivo comunicato stampa emesso dalla società rossazzurra, con all’interno anche le parole del vice presidente Vincenzo Grella, sono stati illustrati i motivi che hanno spinto a perfezionare l’intesa. Una trattativa avviata le scorse settimane e che si è conclusa con la piena soddisfazione di tutte le parti interessate.

Cicerelli ha, poi, “celebrato” il momento in serata, sfornando una prestazione eccellente nel confronto amichevole con i maltesi del Valletta, caratterizzata da un gran gol su punizione e giocate sempre preziose a supporto dei compagni. Significativa la scelta di indossare la maglia numero 10, tradizionalmente associata al tipico giocatore chiave per la squadra nella costruzione del gioco e nell’ispirazione delle azioni offensive. Poi indossare questo numero è simbolo di responsabilità e aspettative, leadership che viene riconosciuta nel contesto di un Catania che ha deciso convintamente di mettere Cicerelli al centro del progetto.

E pensare che c’era il rischio che la storia andasse diversamente. La lotteria dei rigori nella finale playoff di giugno tra Pescara e Ternana avrebbe potuto premiare le Fere; i rossoverdi si sarebbero assicurati automaticamente il diritto alle prestazioni sportive del giocatore, in quanto l’accordo stabilito in origine prevedeva l’obbligo di riscattare Cicerelli dal Catania in caso di promozione in Serie B della Ternana. Il caso, evidentemente, ha voluto che il calciatore facesse rientro alla base per completare il lavoro lasciato in sospeso due stagioni addietro ai piedi dell’Etna.

La maglia numero 10, tra l’altro, porta bene a Cicerelli. Basti pensare che nella stagione trascorsa a Terni ha realizzato la bellezza di 19 reti condite da 10 assist, andando praticamente ad un passo dal salto di categoria. Prima ancora, nel 2020/21, ci fu il contributo di Cicerelli nella promozione della Salernitana in Serie A con mister Castori in panchina. Nell’annata 2016/17, in terza serie, la Paganese di Grassadonia disputò un buon campionato e fu trascinata anche dai gol e dagli assist del classe 1994 pugliese. Adesso il fantasista è pronto ad accendere il cuore dei tifosi catanesi.

