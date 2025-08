CICERELLI (Video): i gol messi a segno nello scorso campionato alla Ternana

Sono stati qualcosa come 19 i gol con cui Emmanuele Cicerelli ha permesso alla Ternana di vivere una stagione da protagonista, portandosi ad un passo dalla Serie B, svanita al termine della lotteria dei calci di rigore nella finale playoff di Pescara. Il Catania lo aveva ceduto in prestito alle Fere e, adesso, se lo ritrova come autentico rinforzo per il reparto offensivo non essendo scattato l’obbligo di riscatto del cartellino previsto in caso di promozione rossoverde in cadetteria.

Abbiamo reperito attraverso la piattaforma Youtube un filmato contenente proprio i gol messi a segno da Cicerelli nella passata stagione. Tante le reti di pregevole fattura siglate, preziosissimo il contributo offerto nella formazione umbra dove militava, tra l’altro, il laterale destro Tiago Casasola, che Cicerelli ritrova a Catania. Un’annata da record, quella del calciatore classe 1994 che ora proverà a trascinare l’Elefante verso una B attesa da tanto, troppo tempo alle pendici dell’Etna.

VIDEO: i gol di Cicerelli nel campionato 2025/25

