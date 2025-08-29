venerdì, 29 Agosto 2025
CONVOCATI: 23 rossazzurri a Cava, Caturano subito disponibile

foto Catania FC

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Cavese-Catania. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese lo squalificato Quaini, Di Tacchio, Bottaro, Forti, Rolfini, D’Andrea (diretto al Pineto), Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il rientrante dalla squalifica Martic ed il freschissimo neo acquisto Caturano. Prima chiamata per il portiere dell’under 19 rossazzurra Lorenzo Coco, classe 2008. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di sabato al “Simonetta Lamberti”, ruolo per ruolo: 

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco 
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
40 Nicolò Ortoli 
41 Matias Francesco Giardina 
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 

