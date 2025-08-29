CONVOCATI: 23 rossazzurri a Cava, Caturano subito disponibile

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Cavese-Catania. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese lo squalificato Quaini, Di Tacchio, Bottaro, Forti, Rolfini, D’Andrea (diretto al Pineto), Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il rientrante dalla squalifica Martic ed il freschissimo neo acquisto Caturano. Prima chiamata per il portiere dell’under 19 rossazzurra Lorenzo Coco, classe 2008. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di sabato al “Simonetta Lamberti”, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
40 Nicolò Ortoli
41 Matias Francesco Giardina
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
