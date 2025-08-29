CONVOCATI: 23 rossazzurri a Cava, Caturano subito disponibile

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Cavese-Catania. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese lo squalificato Quaini, Di Tacchio, Bottaro, Forti, Rolfini, D’Andrea (diretto al Pineto), Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il rientrante dalla squalifica Martic ed il freschissimo neo acquisto Caturano. Prima chiamata per il portiere dell’under 19 rossazzurra Lorenzo Coco, classe 2008. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di sabato al “Simonetta Lamberti”, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

40 Nicolò Ortoli

41 Matias Francesco Giardina

99 Michele D’Ausilio

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

