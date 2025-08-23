sabato, 23 Agosto 2025
CONVOCATI: si rivede Stoppa, 21 rossazzurri a disposizione di Toscano

foto Catania FC

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Catania-Foggia. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese gli squalificati Quaini e Martic. Assenti anche Di Tacchio, Forti, Rolfini e D’Andrea. Si aggiungono ai vari Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Marsura, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il trequartista D’Ausilio e Stoppa. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di domenica sera, ruolo per ruolo: 

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
22 Gianmarco Bottaro 
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
40 Nicolò Ortoli 
41 Matias Francesco Giardina 
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 

