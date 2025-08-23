CONVOCATI: si rivede Stoppa, 21 rossazzurri a disposizione di Toscano

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Catania-Foggia. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese gli squalificati Quaini e Martic. Assenti anche Di Tacchio, Forti, Rolfini e D’Andrea. Si aggiungono ai vari Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Marsura, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il trequartista D’Ausilio e Stoppa. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di domenica sera, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

22 Gianmarco Bottaro

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

40 Nicolò Ortoli

41 Matias Francesco Giardina

99 Michele D’Ausilio

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

