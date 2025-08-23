CONVOCATI: si rivede Stoppa, 21 rossazzurri a disposizione di Toscano

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Catania-Foggia. Non saranno a disposizione dell’allenatore calabrese gli squalificati Quaini e Martic. Assenti anche Di Tacchio, Forti, Rolfini e D’Andrea. Si aggiungono ai vari Frisenna, Luperini, Silvestri, De Rose, Marsura, Peralta, Chiarella e Popovic. Disponibili, invece, il trequartista D’Ausilio e Stoppa. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni per il match di domenica sera, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
22 Gianmarco Bottaro
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
40 Nicolò Ortoli
41 Matias Francesco Giardina
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
