COPPA ITALIA SERIE C: primo turno eliminatorio, cosa dice il regolamento

Lo scorso anno, Catania e Crotone si sfidarono al “Massimino” pareggiando 1-1 nei minuti regolamentari, mantenendo il risultato inalterato nel corso dei tempi supplementari fino ad arrivare alla lotteria dei rigori, rivelatisi decisivi in favore della squadra di mister Toscano. Domenica sera le due squadre si confronteranno ancora una volta per un match di Coppa Italia Serie C, in gara unica e ad eliminazione diretta, a differenza della passata stagione in Calabria. Qualora l’incontro terminasse in parità nell’arco dei 90′, stavolta non sarebbe previsto lo svolgimento dei supplementari andando direttamente a calciare i rigori per decretare la vincente del confronto. In palio l’accesso al secondo turno eliminatorio, affrontando a fine ottobre chi avrà la meglio tra Foggia e Siracusa.

===>>> CROTONE-CATANIA: i precedenti in Coppa Italia

