COPPA ITALIA SERIE C: primo turno, risultati domenicali. Fuori la Salernitana, a cui non basta il gol di Inglese

Sabato sono andate in scena alcune delle partite valevoli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Domenica, spazio agli altri incontri in programma che hanno sancito l’eliminazione di AZ Picerno, Novara, Gubbio, Lecco, Cosenza, Pontedera, Pro Patria, Cittadella, Virtus Verona, Trento, Catania, Team Altamura, Pineto, Salernitana e Dolomiti Bellunesi. Tra le compagini del girone C avanzano anche Trapani, Casarano, Crotone, Latina, Monopoli e Sorrento. In gol gli ex Catania Chiricò (Casarano), Pannitteri (Latina) e Inglese (Salernitana), ma in quest’ultimo caso la rete dell’attaccante nei minuti regolamentari (1-1) non basta perchè i granata perdono il confronto con il Sorrento nella lotteria dei rigori, lo stesso Inglese sbaglia dal dischetto. Riportiamo di seguito i risultati (in grassetto le squadre qualificate):

AZ Picerno 1-1 Trapani (ai rigori)

39′ Pugliese (A), 88′ Fischnaller (T)

Carpi 0-0 Trento (ai rigori)

Casarano 1-0 Team Altamura

32′ Chiricò

Crotone 1-0 Catania

8′ Murano

Juventus Next Gen 1-0 Novara

67′ Guerra

Latina 1-0 Gubbio

40′ Pannitteri

Lecco 0-1 Ospitaletto

69′ Bertoli

Monopoli 1-0 Cosenza

60′ Tirelli

Perugia 0-0 Pontedera (ai rigori)

Pineto 2-2 Ascoli (ai rigori)

6′ D’Uffizzi (A), 18′ Schirone (P), 60′ rig. Corazza (A), 79′ Chakir (P)

Pro Patria 1-1 Alcione Milano (ai rigori)

61′ Ciappellano (A), 71′ Ferri (P)

Ravenna 2-0 Cittadella

39′ Motti, 54′ Motti

Salernitana 1-1 Sorrento (ai rigori)

9′ Russo (SO), 83′ Inglese (SA)

Union Brescia 2-1 Dolomiti Bellunesi

3′ Maistrello (U), 40′ Toci (D), 55′ Fogliata (U)

Virtus Verona 2-3 Forlì

28′ Muhameti (F), 45′ Farinetti (F), 47′ Petrelli (F), 80′ rig. Macrì (V), 94′ De Marchi (V)

