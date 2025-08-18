lunedì, 18 Agosto 2025
COPPA ITALIA SERIE C: primo turno, risultati domenicali. Fuori la Salernitana, a cui non basta il gol di Inglese

Sabato sono andate in scena alcune delle partite valevoli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Domenica, spazio agli altri incontri in programma che hanno sancito l’eliminazione di AZ Picerno, Novara, Gubbio, Lecco, Cosenza, Pontedera, Pro Patria, Cittadella, Virtus Verona, Trento, Catania, Team Altamura, Pineto, Salernitana e Dolomiti Bellunesi. Tra le compagini del girone C avanzano anche Trapani, Casarano, Crotone, Latina, Monopoli e Sorrento. In gol gli ex Catania Chiricò (Casarano), Pannitteri (Latina) e Inglese (Salernitana), ma in quest’ultimo caso la rete dell’attaccante nei minuti regolamentari (1-1) non basta perchè i granata perdono il confronto con il Sorrento nella lotteria dei rigori, lo stesso Inglese sbaglia dal dischetto. Riportiamo di seguito i risultati (in grassetto le squadre qualificate):

AZ Picerno 1-1 Trapani (ai rigori)
39′ Pugliese (A), 88′ Fischnaller (T)
Carpi 0-0 Trento (ai rigori)
Casarano 1-0 Team Altamura
32′ Chiricò
Crotone 1-0 Catania
8′ Murano
Juventus Next Gen 1-0 Novara
67′ Guerra
Latina 1-0 Gubbio
40′ Pannitteri
Lecco 0-1 Ospitaletto
69′ Bertoli
Monopoli 1-0 Cosenza
60′ Tirelli
Perugia 0-0 Pontedera (ai rigori)
Pineto 2-2 Ascoli (ai rigori)
6′ D’Uffizzi (A), 18′ Schirone (P), 60′ rig. Corazza (A), 79′ Chakir (P)
Pro Patria 1-1 Alcione Milano (ai rigori)
61′ Ciappellano (A), 71′ Ferri (P)
Ravenna 2-0 Cittadella
39′ Motti, 54′ Motti
Salernitana 1-1 Sorrento (ai rigori)
9′ Russo (SO), 83′ Inglese (SA)
Union Brescia 2-1 Dolomiti Bellunesi
3′ Maistrello (U), 40′ Toci (D), 55′ Fogliata (U)
Virtus Verona 2-3 Forlì
28′ Muhameti (F), 45′ Farinetti (F), 47′ Petrelli (F), 80′ rig. Macrì (V), 94′ De Marchi (V)

