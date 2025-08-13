COPPA ITALIA SERIE C: squadre in campo sabato e domenica, le partite in programma

Parte ufficialmente la stagione sportiva 2025/26 con la disputa degli incontri valevoli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. 28 partite in programma tra il sabato e la domenica con fischio d’inizio alle 18:00 e alle 21:00. Il Catania, lo ricordiamo, è stato inserito nel gruppo 4 e sfiderà il Crotone allo “Scida”. La vincente del confronto affronterà, il mese prossimo, Foggia o Siracusa. Di seguito le gare nel dettaglio:

SABATO 16 AGOSTO

Gruppo 1

Albinoleffe – Pro Vercelli, ore 18:00

Giana Erminio – Atalanta U23, ore 18:00

Pergolettese – Renate, ore 18:00

Lumezzane – Inter U23, ore 21:00

Gruppo 2

Arzignano Valchiampo – Triestina, ore 18:00

Sambenedettese – Vis Pesaro, ore 21:00

Gruppo 3

Arezzo – Bra, ore 18:00

Giugliano – Pianese, ore 18:00

Benevento – Guidonia Montecelio, ore 21:00

Campobasso – Casertana, ore 21:00

Torres – Livorno, ore 21:00

Gruppo 4

Monopoli – Cosenza, ore 18:00

Potenza – Cavese, ore 18:00

Foggia – Siracusa, ore 21:00

DOMENICA 17 AGOSTO

Gruppo 1

Juventus Next Gen – Novara, ore 18:00

Lecco – Ospitaletto, ore 18:00

Pro Patria – Alcione Milano, ore 18:00

Gruppo 2

Ravenna – Cittadella, ore 18:00

Virtus Verona – Forlì, ore 18:00

Union Brescia – Dolomiti Bellunesi, ore 21:00

Carpi – Trento, ore 21:00

Pineto – Ascoli, ore 21:00

Gruppo 3

Perugia – Pontedera, ore 18:00

Latina – Gubbio, ore 18:00

Gruppo 4

AZ Picerno – Trapani, ore 18:00

Casarano – Team Altamura, ore 21:00

Crotone – Catania, ore 21:00

Salernitana – Sorrento , ore 21:00

