COPPA ITALIA SERIE C: squadre in campo sabato e domenica, le partite in programma

Parte ufficialmente la stagione sportiva 2025/26 con la disputa degli incontri valevoli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. 28 partite in programma tra il sabato e la domenica con fischio d’inizio alle 18:00 e alle 21:00. Il Catania, lo ricordiamo, è stato inserito nel gruppo 4 e sfiderà il Crotone allo “Scida”. La vincente del confronto affronterà, il mese prossimo, Foggia o Siracusa. Di seguito le gare nel dettaglio:
SABATO 16 AGOSTO
Gruppo 1
Albinoleffe – Pro Vercelli, ore 18:00
Giana Erminio – Atalanta U23, ore 18:00
Pergolettese – Renate, ore 18:00
Lumezzane – Inter U23, ore 21:00
Gruppo 2
Arzignano Valchiampo – Triestina, ore 18:00
Sambenedettese – Vis Pesaro, ore 21:00
Gruppo 3
Arezzo – Bra, ore 18:00
Giugliano – Pianese, ore 18:00
Benevento – Guidonia Montecelio, ore 21:00
Campobasso – Casertana, ore 21:00
Torres – Livorno, ore 21:00
Gruppo 4
Monopoli – Cosenza, ore 18:00
Potenza – Cavese, ore 18:00
Foggia – Siracusa, ore 21:00
DOMENICA 17 AGOSTO
Gruppo 1
Juventus Next Gen – Novara, ore 18:00
Lecco – Ospitaletto, ore 18:00
Pro Patria – Alcione Milano, ore 18:00
Gruppo 2
Ravenna – Cittadella, ore 18:00
Virtus Verona – Forlì, ore 18:00
Union Brescia – Dolomiti Bellunesi, ore 21:00
Carpi – Trento, ore 21:00
Pineto – Ascoli, ore 21:00
Gruppo 3
Perugia – Pontedera, ore 18:00
Latina – Gubbio, ore 18:00
Gruppo 4
AZ Picerno – Trapani, ore 18:00
Casarano – Team Altamura, ore 21:00
Crotone – Catania, ore 21:00
Salernitana – Sorrento , ore 21:00
