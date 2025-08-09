sabato, 9 Agosto 2025
HomeCatania NewsCORBARI: "A 20 anni non mi vedevo calciatore. Prediligo l'inserimento, mi piace...
Catania NewsCuriositàIntervisteLega ProPrimo Piano

CORBARI: “A 20 anni non mi vedevo calciatore. Prediligo l’inserimento, mi piace prendermi le mie responsabilità”

Redazione
By Redazione
0
225
foto TuttoB.com

Conosciamo meglio il neo acquisto del Catania Andrea Corbari attraverso l’estratto di un’intervista rilasciata tempo fa a La Casa di C, soffermandosi sulle origini della sua carriera da calciatore, prima della conferma ad alti livelli tra le fila della Virtus Entella:

“Ho passato due anni al Fiorenzuola in Serie D e prima altri sette o otto tra Eccellenza e Promozione. Non saprei dire perché non ho avuto prima l’occasione per il salto in Serie C, però penso di esserci arrivato nel momento giusto. Magari se l’avessi fatto prima non sarei il giocatore che sono adesso. A 20 anni non mi vedevo calciatore, se non da dilettante e solo al pomeriggio. Io sono di Cremona e studiavo a Parma. Giocavo al Pallavicino, a Busseto, che è proprio tra Cremona e Parma. Ho iniziato a crederci quando si vociferava che l’allora direttore del Fiorenzuola, Di Battista, andasse al Piacenza. Io non sapevo niente ma mi chiedevo se mi avrebbe chiamato. Poi, dopo pochi giorni dall’ufficialità, mi ha proposto questa possibilità e ho accettato subito. Con lui fondamentalmente ho scalato due categorie. Sono passato dal fare calcio come hobby a farlo come lavoro“.

“Il 6 dicembre 2021 il ginocchio fece crack? L’infortunio l’ho vissuto in maniera serena, perché era la seconda volta che mi capitava, dato che mi ero rotto l’altro crociato nel 2012. Purtroppo sono cose che succedono e succederanno sempre più spesso, perché si va verso un calcio in cui si gioca sempre di più. Per i chirurghi è un’operazione di routine, sta solo al giocatore fare la parte riabilitativa per tornare alla grande. Io, una volta rientrato, non ho mai avuto problemi. Più che fisicamente, è difficile venirne fuori mentalmente, perché passano i giorni e non vedi grandi miglioramenti. Essendo un percorso lungo i risultati li vedi solo alla fine, quindi devi avere la forza di lavorare anche in quei giorni in cui fa più male“.

“Io per caratteristiche non amo dialogare con la palla, ma prediligo l’inserimento, che mi porta a segnare qualche gol in più rispetto ad altri centrocampisti. Io mi sento un leader. Con o senza fascia da capitano mi piace prendermi le mie responsabilità, parlare davanti ai microfoni per metterci la faccia senza paura. La tripletta contro il Perugia? È stata una partita che ricorderò per sempre, perché è difficile che mi possa ricapitare in futuro. Mi sono portato a casa il pallone autografato da tutti, me lo tengo stretto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CURIOSITA’: il pensiero dell’allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa
Articolo successivo
PRIMAVERA: Biagianti si avvarrà del contributo del first assistant coach Pappalardo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web