CORBARI: “Equilibrio, attenzione mentale e non mollare mai. Vogliamo realizzare un sogno”

Ecco alcune dichiarazioni del neo centrocampista del Catania Andrea Corbari ai canali ufficiali del club:

“Sono un centrocampista a cui piace fare un pò il lavoro ‘sporco’ mettendosi al servizio della squadra. Sono contento di essere arrivato a Catania. Vogliamo realizzare un sogno. In testa abbiamo un obiettivo che è molto chiaro a tutti noi, squadra, società, staff, magazzinieri. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, daremo il 110% per poterlo realizzare. Le parole d’ordine rossazzurre soprattutto per il campionato che andremo ad affrontare sono equilibrio – affrontando ogni partita con molto equilibrio sia nei momenti positivi che negativi – e non mollare mai”.

“Nel calcio ho imparato che non bisogna mai mollare soprattutto nei momenti più difficili, la mia carriera è partita dal basso per arrivare fino ad oggi in un piazza del genere. Io non ho mollato mai, nemmeno nelle categorie inferiori ed è proprio il mio motto questo. Ho sempre creduto di potercela fare a giocare in una piazza come quella di Catania davanti a tantissima gente. Le gare di Serie C si decidono sul dettaglio, nell’arco dei 90′ bisogna avere una costanza in termini di attenzione mentale, di presenza. Questo a lungo andare fa la differenza. Lo slogan NOI vale tantissimo, non solo inteso come squadra, società e staff ma anche fuori dal campo, i tifosi, i ragazzi che ci seguono. Tutti quanti. E’ una forza che ci arriva da tutto l’ambiente, cerchiamo e speriamo di metterla in pratica sul campo. Forza Catania, un saluto ai tifosi”.

VIDEO: le parole di Corbari

