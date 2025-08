CORBARI – I tifosi della Virtus Entella: “Bravo giocatore e bella persona, grande acquisto per il Catania”

La Virtus Entella, nei giorni scorsi, nell’ufficializzare il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Corbari al Catania ha evidenziato soprattutto la straordinaria umanità dimostrata durante l’esperienza ligure. Vediamo come i tifosi della squadra biancoceleste hanno giudicato, attraverso la pagina social ufficiale del club, la notizia del passaggio del centrocampista al club rossazzurro, riportando di seguito alcuni dei tanti commenti che sintetizzano il pensiero dei sostenitori biancocelesti.

“Il Catania ha fatto un grande acquisto. Bravo giocatore e bella persona”;

“Grazie di tutto, dispiace perché sei stato un grande professionista, sia in campo che fuori. Sei stato il calciatore che ha risolto le partite stregate con i gol ‘pesanti’ e sei stato l uomo che ha unito il gruppo e ha rappresentato lo spirito biancoceleste. Ti auguro un grande campionato. Grazie Andre, rimarrai nei nostri cuori”;

“Mi dispiace veramente. Un bravo ragazzo e soprattutto sempre pronto, anche partendo dalla panchina”;

“Ci mancherai Andrea, tu hai sempre sudato la maglia e hai sempre dimostrato di avere nel cuore i nostri colori. Ottimo calciatore e persona squisita fuori dal campo…non ti scorderemo”;

“Ottimo giocatore per la serie C e soprattutto ragazzo serissimo che ha sempre dato tutto in campo!”;

“Come si fa a lasciare partire uno come Corbari?!”;

“Ti auguro di cuore tanta fortuna, dispiaciuta per la tua partenza oserei dire inaspettata”.

Insomma, tifosi e tifose della Virtus Entella riconoscono la bontà del contributo offerto dal calciatore classe 1996 nelle tre stagioni vissute. Corbari, sul campo, ha messo a segno 17 gol e 3 assist su un totale di 111 apparizioni in biancoceleste ma viene fuori un altro aspetto tutt’altro che di secondaria importanza legato al lato umano. A conferma del fatto che il Catania ha scelto sia l’uomo che il calciatore, ritenendo di avere affidato al mister Domenico Toscano un profilo eccellente da entrambi i punti di vista.

