CORBARI – La Virtus Entella: “Straordinaria umanità dimostrata, buona fortuna a Catania”

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il passaggio di Andrea Corbari, a titolo definitivo, dalla Virtus Entella al Catania. Un bel colpo di mercato piazzato dal direttore sportivo Ivano Pastore, assicurandosi le prestazioni sportive di un giocatore molto importante ed esperto per la categoria. La società ligure ha salutato così il centrocampista classe 1994: “Da tre anni con la maglia biancoceleste, Andrea è entrato nel cuore di tutti, non solo per i 17 gol messi a referto ma anche per la straordinaria umanità dimostrata. Il recupero dal pesante infortunio, la salvezza all’ultima giornata e la promozione in Serie B, in ogni momento hai sempre dato il massimo. Grazie di tutto Corba e buona fortuna per la tua nuova avventura”.

