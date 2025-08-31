CORRIERE DELLO SPORT: “Gara intensa, grinta Cavese ma Catania più pericoloso”

“Gara intensa che si conclude con la vittoria del Catania. Due gol annullati, uno per parte, un rigore sciupato dal Catania e tante occasioni fanno da cornice a un match piacevole, in cui la Cavese non ha sfigurato contro la più quotata avversaria”, riporta l’edizione nazionale del Corriere dello Sport. “Nella prima parte Cavese grintosa ma gli ospiti, ordinati in fase difensiva, si rendono pericolosi soprattutto in ripartenza”, si legge.

Nel primo tempo i padroni di casa spingono sull’acceleratore “ma le occasioni più pericolose restano di marca etnea: Forte spreca infatti due volte di testa, nel finale di frazione gol di Jimenez annullato”. Al 10′ della ripresa “cross di Donnarumma, la palla rimbalza in area, si avventa Forte che insacca”. In occasione del penalty calciato da Cicerelli, “Boffelli si esalta”. Nel finale “clamoroso errore sotto porta di Sorrentino” e “accade di tutto: ben dodici i minuti di recupero concessi oltre il 90′, tra controlli Var, proteste e tentativi da entrambe le parti. Clamoroso siparietto al 96′, quando l’arbitro Picardi fischia inavvertitamente la fine del match con qualche minuto d’anticipo e, poi, è costretto a far riprendere il gioco”, evidenzia il quotidiano.

