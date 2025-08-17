domenica, 17 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA: Baudo, rossazzurri in campo con il lutto al braccio

In vista della gara di Coppa Italia Serie C con il Crotone, in programma stasera allo stadio “Ezio Scida”, il Catania FC ha richiesto e ottenuto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico l’autorizzazione ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori. Sarà un momento di profonda commozione, un simbolo di cordoglio, vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia di Pippo Baudo, come evidenziato dalla stessa società rossazzurrafiglio illustre della nostra città, che ha sempre amato e onorato“.

