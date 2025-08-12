CROTONE-CATANIA: biglietti extra per il Settore Ospiti dello “Scida”

Nelle prossime ore sarà nuovamente possibile acquistare presso il circuito TicketOne, sia online che nei punti vendita abilitati, i tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio “Ezio Scida”, dove i rossazzurri sfideranno il Crotone. I circa 300 biglietti messi inizialmente a disposizione dei tifosi etnei sono stati polverizzati nel giro di poche ore. Grande adesione da parte del pubblico catanese in occasione di una trasferta per la quale gli organi competenti hanno deciso di non imporre alcuna restrizione. La società rossoblu, con il benestare delle autorità di pubblica sicurezza, hanno approvato la misura di concedere ai supporter del Catania altri 300 tagliandi. Facile immaginare che, anche questi, verranno acquistati nel giro di pochissimo tempo.

