CROTONE-CATANIA: biglietti, già esaurito il settore riservato ai tifosi ospiti

Trasferta senza retristrizioni sul campo di una tifoseria “amica” dei colori rossazzurri. Al momento in tutti i settori dello stadio Ezio Scida (con prezzi che vanno da 5 a 10, 20 e 30 euro) vi è una medio-alta disponibilità di biglietti per assistere all’incontro Crotone-Catania. Ad eccezione del settore riservato agli ospiti, lato Curva Nord. I tifosi etnei, a cinque giorni dal fischio d’inizio, hanno infatti polverizzato i tagliandi a disposizione nel Settore Ospiti, prontissimi a fare sentire tutto il proprio calore alla squadra di Mimmo Toscano in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia Serie C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***