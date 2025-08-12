martedì, 12 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA: biglietti, già esaurito il settore riservato ai tifosi ospiti

foto Catania FC

Trasferta senza retristrizioni sul campo di una tifoseria “amica” dei colori rossazzurri. Al momento in tutti i settori dello stadio Ezio Scida (con prezzi che vanno da 5 a 10, 20 e 30 euro) vi è una medio-alta disponibilità di biglietti per assistere all’incontro Crotone-Catania. Ad eccezione del settore riservato agli ospiti, lato Curva Nord. I tifosi etnei, a cinque giorni dal fischio d’inizio, hanno infatti polverizzato i tagliandi a disposizione nel Settore Ospiti, prontissimi a fare sentire tutto il proprio calore alla squadra di Mimmo Toscano in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia Serie C.

