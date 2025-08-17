lunedì, 18 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali, rossazzurri con lo stesso undici di domenica scorsa

Le formazioni ufficiali di Crotone e Catania, avversarie allo stadio “Ezio Scida” per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Mister Toscano decide di puntare sullo stesso undici opposto domenica scorsa in amichevole ai maltesi del Valletta FC. Il Crotone allenato da Longo, invece, rispetto alle previsioni della vigilia mette dentro Groppelli al posto di Guerra. Andreoni viene indicato in distinta, ma durante il riscaldamento ha accusato un problema: in campo Cocetta.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez (C).
A disp. di Longo: Martino, Sala, Armini, Leo, Guerra, Andreoni, Stronati, Schirò, Bruno, Sandri, Vrenna, Piovanello, Marazzotti.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Quaini (VC), Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Allegretto, Martic, Aloi, Raimo, Ortoli, Giardina, Lunetta, D’Andrea.

