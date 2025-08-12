martedì, 12 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA: Settore Ospiti aperto, incontro visibile in tv su Sky

foto Catania FC

Il Football Club Crotone comunica che è già possibile l’acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio “Ezio Scida”, teatro della sfida di Coppa Italia Serie C Crotone-Catania. Biglietti disponibili senza restrizioni al prezzo unico di 5 euro, la vendita sarà attiva, come da normativa vigente, fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, sabato 16 agosto. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di TicketOne e nei punti vendita TicketOne abilitati. Sarà inoltre possibile assistere all’incontro in tv su Sky Sport Uno (canale 201) per i possessori di abbonamento (in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW).

