giovedì, 14 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA: Settore Ospiti, esauriti anche gli altri tagliandi messi a disposizione

foto Catania FC

Passione rossazzurra. Il Crotone FC ha gentilmente messo a disposizione dalla mattinata di mercoledì 300 tagliandi ai tifosi etnei, dopo che sono andati esauriti nel giro di poche ore, il giorno prima, altri 300 biglietti riservati all’accesso nel settore ospiti dello stadio “Ezio Scida”. Domenica sera, in occasione del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, i supporter catanesi parteciperanno numerosi alla trasferta calabrese garantendo il massimo sostegno alla squadra di Mimmo Toscano.

