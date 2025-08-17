CROTONE 1-0 CATANIA: tabellino e statistiche partita

FOOTBALL CLUB CROTONE vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Ezio Scida” – Crotone
MARCATORI: 8′ Murano
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (81′ Guerra); Gallo (81′ Schirò), Vinicius; Zunno (81′ Sandri), Murano (58′ Piovanello), Maggio (70′ Stronati); Gomez (C).
A disp. di Longo: Martino, Sala, Armini, Leo, Andreoni, Bruno, Vrenna, Marazzotti.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (C), Celli; Casasola (81′ Raimo), Corbari (45′ Aloi), Quaini (VC) (61′ Martic), Donnarumma; Jimenez (45′ Lunetta), Cicerelli; Forte (69′ D’Andrea).
A disp. di Toscano: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Allegretto, Ortoli, Giardina.
ARBITRO: Stefano Striamo (Salerno)
PRIMO ASSISTENTE: Pierpaolo Vitale (Salerno)
SECONDO ASSISTENTE: Cristian Robilotta (Sala Consilina)
QUARTO UFFICIALE: Maria Marotta (Sapri)
AMMONITI: Quaini, Vinicius, Casasola, Aloi, Di Pasquale
ESPULSI: –
NOTE: 4′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 2 – 5
CROSS: 13 – 21
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 4
TIRI IN PORTA: 1 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 6
TIRI FUORI: 3 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 2
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 0
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 0
PALI/TRAVERSE: –
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 6 – 5
RIMESSE LATERALI: 16 – 16
FUORIGIOCO: 0 – 4
FALLI COMMESSI: 16 – 21
POSSESSO PALLA: 46% – 54%
