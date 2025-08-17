lunedì, 18 Agosto 2025
CROTONE-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
3
foto Catania FC

Catania in campo contro il Crotone, allo stadio “Ezio Scida”, per l’esordio ufficiale nella stagione 2025/26. Match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C vinto dalla squadra allenata da Emilio Longo, che si è imposta di misura sulla formazione di mister Domenico Toscano. Gol messo a segno da Murano nelle battute iniziali.

Bravo il Crotone a capitalizzare al massimo le occasioni prodotte, ma evidente l’errore della retroguardia rossazzurra in occasione dell’1-0 di Murano, lasciato solo in area, libero di coordinarsi e colpire di testa. Il Catania ha avuto la possibilità di pareggiare i conti in più circostanze, ma è mancata la stoccata vincente negli ultimi metri. Il portiere rossoblu Merelli autore di alcune buone parate, proteggendo il vantaggio fino allo scadere dei 4′ di recupero concessi dal direttore di gara. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Crotone 1-0 Catania, gli highlights

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

