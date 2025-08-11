lunedì, 11 Agosto 2025
CURIOSITA’: arbitro di Catania-Valletta unico “fischietto” catanese nella CAN C

Domenica sera ha arbitrato l’incontro amichevole vittoria in maniera netta dal Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro il Valletta FC. Ferdinando Emanuel Toro è uno dei pochi “fischietti” siciliani appartenente alla CAN C insieme con i palermitani Dario Madonia, Fabrizio Ramondino ed i messinesi Enrico Gemelli e Alfredo Iannello. E’ stato promosso lo scorso anno.

32enne diplomato e commesso in una farmacia, in un’intervista concessa a La Sicilia ha parlato tempo fa di «sogno che si avvera». Aggiungendo: «Dopo tanti anni di grandi sacrifici, il grande traguardo adesso è più vicino e cercherò di non mollare con l’aiuto di tutti, soprattutto della mia sezione e di tutti i miei colleghi. Con orgoglio porterò sempre in alto Catania e la mia sezione». Toro ha conquistato il primo traguardo nazionale alla Cai (gare di Eccellenza fuori regione) nel 2018. Due stagioni dopo, salto in Serie D dove rimase per quattro stagioni prima di raggiungere l’agognata Can C. L’augurio e la speranza è che finalmente, dopo tanti anni, un arbitro etneo (l’ultimo fu Domenico tempio in Serie B) possa riconquistare le alte vette arbitrali nazionali.

