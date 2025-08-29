venerdì, 29 Agosto 2025
CURIOSITA’: Caturano ritrova Dini dopo le lacrime dei mesi scorsi al “Massimino”

foto Catania FC

Uno specialista dal dischetto, Salvatore Caturano. Eppure, oltre tre mesi fa, proprio il bomber napoletano classe 1990 ha commesso un errore decisivo nell’esecuzione di un calcio di rigore. Allo stadio “Angelo Massimino” da calciatore del Potenza, l’8 maggio scorso Caturano affrontava il Catania nel secondo turno dei playoff del girone. I lucani avevano un solo risultato a disposizione per accedere alla fase successiva della competizione, la vittoria. Ci andarono davvero molto, molto vicini nei minuti finali quando l’arbitro concesse il penalty al Potenza. Dagli undici metri, però un super Dini respinse la conclusione dell’esperto attaccante facendo esplodere di gioia il “Massimino”.

Un boato autentico, spesso ricordato dal portiere a mezzo stampa. Una serata da incorniciare, emozionante. Dall’altra parte l’immagine del volto di Caturano in lacrime rimane un altro momento indelebile. Simbolo della cocente delusione di un giocatore che ci teneva tantissimo a proseguire il percorso nei playoff, ben consapevole che il suo errore dal dischetto si rivelò decisivo per le sorti del Potenza, poi trafitto dal gol di Inglese al minuto 88. Adesso Caturano ritrova proprio l’estremo difensore ex Catanzaro dopo le lacrime amare versate a Catania. Stavolta, magari, le prossime saranno lacrime di gioia al “Massimino”…

