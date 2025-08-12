CURIOSITA’: D’Ausilio, quella rete amara per i rossazzurri…

Maggio 2024. In palio l’accesso alle semifinali dei playoff di Serie C. Il Catania di Zeoli prova a sorprendere l’Avellino e, per poco, non realizza l’impresa di superare il turno. Forti dell’1-0 maturato all’andata al “Massimino”, i rossazzurri se la giocano in terra irpina e vedono la partita mettersi inizialmente sui giusti binari, portandosi in vantaggio con Cianci. Ai lupi serviva necessariamente ribaltare il punteggio per strappare la qualificazione. Un Catania incerottato ma che ha lottato fino in fondo subisce la rete del pari ad inizio ripresa e, a pochi minuti dal 90′, ecco la doccia gelata con il 2-1 avellinese firmato da Michele D’Ausilio, abile a freddare Furlan con una fucilata di sinistro sfruttando un rimpallo. Quel D’Ausilio che, da qualche giorno, è ufficialmente un nuovo calciatore del Catania e proverà a farsi “perdonare” nella prossima stagione, chiamato a rappresentare con qualità ed uno spiccato senso del dovere i colori sociali etnei. A suon di gol, assist e prestazioni di rilievo.

