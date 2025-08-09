sabato, 9 Agosto 2025
HomeCalciomercatoCURIOSITA': il pensiero dell'allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa
CalciomercatoCatania NewsCuriositàIntervistePrimo Piano

CURIOSITA’: il pensiero dell’allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa

Redazione
By Redazione
0
825
Vincenzo Italiano

A Trapani è stato apprezzato, contribuendo in particolare alla promozione in Serie B ottenuta nella stagione 2018/19 senza lesinare energie in campo, dando manforte alla difesa quando necessario e partecipando allo sviluppo della manovra offensiva della squadra attraverso la gestione della palla in mediana. Curiosamente, qualche anno fa, l’attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano – allora alla guida tecnica del Trapani – si è così espresso sul giocatore calabrese classe 1996, Salvatore Aloi: “Sono contento per Sasà, perché forse neppure lui si rende conto delle qualità che possiede: è un lottatore ed è molto dinamico. Riuscendo ad accompagnare meglio l’azione e attaccando con più personalità l’area di rigore avversaria, può diventare un calciatore davvero importante”. Negli anni successivi all’esperienza di Trapani, Aloi ha proseguito la carriera ad Avellino, Pescara e Terni confermandosi giocatore di spessore in terza serie per qualità e quantità.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: tra i giocatori che hanno salutato Catania, De Paoli e Del Fabro cercano nuova sistemazione
Articolo successivo
CORBARI: “A 20 anni non mi vedevo calciatore. Prediligo l’inserimento, mi piace prendermi le mie responsabilità”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web