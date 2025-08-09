CURIOSITA’: il pensiero dell’allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa

A Trapani è stato apprezzato, contribuendo in particolare alla promozione in Serie B ottenuta nella stagione 2018/19 senza lesinare energie in campo, dando manforte alla difesa quando necessario e partecipando allo sviluppo della manovra offensiva della squadra attraverso la gestione della palla in mediana. Curiosamente, qualche anno fa, l’attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano – allora alla guida tecnica del Trapani – si è così espresso sul giocatore calabrese classe 1996, Salvatore Aloi: “Sono contento per Sasà, perché forse neppure lui si rende conto delle qualità che possiede: è un lottatore ed è molto dinamico. Riuscendo ad accompagnare meglio l’azione e attaccando con più personalità l’area di rigore avversaria, può diventare un calciatore davvero importante”. Negli anni successivi all’esperienza di Trapani, Aloi ha proseguito la carriera ad Avellino, Pescara e Terni confermandosi giocatore di spessore in terza serie per qualità e quantità.

