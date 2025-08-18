lunedì, 18 Agosto 2025
HomeCatania NewsCURIOSITA': ultras Catania e Crotone due settimane fa insieme per un torneo...
Catania NewsCuriositàLega ProParola ai Tifosi

CURIOSITA’: ultras Catania e Crotone due settimane fa insieme per un torneo di beach soccer

Redazione
By Redazione
0
229

Domenica sera i tifosi del Catania sono stati accolti molto bene dalla tifoseria del Crotone. Curiosamente apprendiamo che due settimane prima c’era stata l’occasione per ritrovarsi, sempre a Crotone. La stessa Curva Sud crotonese ha sottolineato come, sul lungomare di Crotone si sia dato vita ad ad un torneo di beach soccer composto da 8 squadre tra le quali figuravano le compagini di Bologna (Forever Ultras), Catania (Curva Sud) e Cosenza (Curva Sud Cosenza), nell’ambito della seconda edizione del memorial “TRAMANDARE PER NON DIMENTICARE”, nel ricordo degli amici scomparsi.

“Ci tenevamo in particolar modo a ringraziare tutti presenti che hanno macinato chilometri pur di onorarci con la loro presenza, tutti quelli che sono passati anche solo per un saluto e non per ultime tutte le attività che ci hanno aiutato a realizzare questa fantastica giornata, tutti uniti tutti insieme figli di Crotone”, si legge in una nota. Dopo aver consegnato le targhe ricordo alle famiglie e alle tifoserie amiche, la serata è terminata nella sede del tifo organizzato rossoblu cenando tutti insieme.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, serve un colpo da 90 in attacco”
Articolo successivo
LEONARDI: l’attaccante escluso dalla lista dei convocati della Sampdoria
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web