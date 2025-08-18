CURIOSITA’: ultras Catania e Crotone due settimane fa insieme per un torneo di beach soccer

Domenica sera i tifosi del Catania sono stati accolti molto bene dalla tifoseria del Crotone. Curiosamente apprendiamo che due settimane prima c’era stata l’occasione per ritrovarsi, sempre a Crotone. La stessa Curva Sud crotonese ha sottolineato come, sul lungomare di Crotone si sia dato vita ad ad un torneo di beach soccer composto da 8 squadre tra le quali figuravano le compagini di Bologna (Forever Ultras), Catania (Curva Sud) e Cosenza (Curva Sud Cosenza), nell’ambito della seconda edizione del memorial “TRAMANDARE PER NON DIMENTICARE”, nel ricordo degli amici scomparsi.

“Ci tenevamo in particolar modo a ringraziare tutti presenti che hanno macinato chilometri pur di onorarci con la loro presenza, tutti quelli che sono passati anche solo per un saluto e non per ultime tutte le attività che ci hanno aiutato a realizzare questa fantastica giornata, tutti uniti tutti insieme figli di Crotone”, si legge in una nota. Dopo aver consegnato le targhe ricordo alle famiglie e alle tifoserie amiche, la serata è terminata nella sede del tifo organizzato rossoblu cenando tutti insieme.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***