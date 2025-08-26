martedì, 26 Agosto 2025
HomeCalciomercatoDA POTENZA: "Caturano, bocche cucite…"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

DA POTENZA: “Caturano, bocche cucite…”

Redazione
By Redazione
0
1132
foto Potenza Calcio

Il futuro di Salvatore Caturano continua a far discutere. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci che accostano il capitano e bomber del Potenza al Catania. Da Potenza, precisamente dalla redazione di TuttoPotenza, si apprende che “al momento dalla società lucana trapela soltanto silenzio”. Provando a contattare l’agente del calciatore, l’avvocato Maurizio De Rosa, così come il presidente rossoblù Donato Macchia, non è arrivata alcuna risposta. “Un atteggiamento di bocche cucite che alimenta ulteriormente le indiscrezioni di mercato e che contribuisce a creare una certa mancanza di chiarezza per la piazza rossoblù, proprio in un momento di entusiasmo dopo la bella vittoria esterna di Giugliano per 2-3”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina
Articolo successivo
MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CAVESE-CATANIA: arbitra Picardi della sezione di Viareggio. Curiosità, precedenti e statistiche

Redazione - 0
Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie C. L'incontro Cavese-Catania, in programma sabato allo stadio 'Simonetta Lamberti', sarà...

STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?

MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina

VERSO CAVESE-CATANIA: Martic rientra dalla squalifica

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web