DA POTENZA: “Caturano, bocche cucite…”

Il futuro di Salvatore Caturano continua a far discutere. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci che accostano il capitano e bomber del Potenza al Catania. Da Potenza, precisamente dalla redazione di TuttoPotenza, si apprende che “al momento dalla società lucana trapela soltanto silenzio”. Provando a contattare l’agente del calciatore, l’avvocato Maurizio De Rosa, così come il presidente rossoblù Donato Macchia, non è arrivata alcuna risposta. “Un atteggiamento di bocche cucite che alimenta ulteriormente le indiscrezioni di mercato e che contribuisce a creare una certa mancanza di chiarezza per la piazza rossoblù, proprio in un momento di entusiasmo dopo la bella vittoria esterna di Giugliano per 2-3”, si legge.

