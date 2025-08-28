DA POTENZA: “Caturano ci metta la faccia e dichiari pubblicamente di voler lasciare il club”

E’ il calciatore più rappresentativo del Potenza, leader indiscusso della squadra allenata da Pietro De Giorgio. L’attaccante Salvatore Caturano è atteso a Catania nelle prossime ore, non dovrebbero esserci sorprese anche se una trattativa può definirsi conclusa al 100% solo quando arriva l’ufficialità. Ecco quanto riporta tuttopotenza.com:

“Sul futuro di Salvatore Caturano continuano ad inseguirsi indiscrezioni, dichiarazioni e smentite. A questo punto, però, al di là delle voci provenienti da Catania e delle mezze frasi degli addetti ai lavori, sarebbe opportuno che fosse lo stesso capitano rossoblù a chiarire la sua posizione. Se davvero l’attaccante napoletano vuole lasciare Potenza, lo dica pubblicamente. La piazza merita rispetto e trasparenza, soprattutto dopo anni in cui Caturano è stato indicato come uomo simbolo e punto di riferimento per società, squadra e tifosi”.

