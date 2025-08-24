domenica, 24 Agosto 2025
DALLA CITTA’ | Bando di Concorso Pubblico per il profilo di Funzionario Pedagogista

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Si comunica che con determina dirigenziale n. 03/RisUm/794 del 14.08.2025 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di “Funzionario Pedagogista”. La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire unicamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA” raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul portale. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine (17.09.2025).

DOCUMENTO ALLEGATO: Num. 03/RIS UM/794.pdf

Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

