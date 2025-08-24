DALLA CITTA’ | Bando di Concorso Pubblico per il profilo di Funzionario Pedagogista

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Si comunica che con determina dirigenziale n. 03/RisUm/794 del 14.08.2025 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di “Funzionario Pedagogista”. La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire unicamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA” raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul portale. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine (17.09.2025).

DOCUMENTO ALLEGATO: Num. 03/RIS UM/794.pdf

