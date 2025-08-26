martedì, 26 Agosto 2025
HomeAltre NotizieDALLA CITTA' | Polizia Locale, falsi verbali in circolazione. Indagini in corso,...
Altre Notizie

DALLA CITTA’ | Polizia Locale, falsi verbali in circolazione. Indagini in corso, come riconoscerli

Redazione
By Redazione
0
138

Il Comando della Polizia Locale di Catania informa i cittadini in merito alla circolazione di falsi verbali di presunte violazioni al Codice della Strada. Nei giorni scorsi, infatti, nel territorio di Taormina, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti riportanti l’intestazione della Polizia Locale di Catania e recanti un QR code per il pagamento immediato di una presunta sanzione. Si precisa che tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dal Comando, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita.

Tali falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento, come la data incompleta, l’assenza di targa, luogo e orario della presunta infrazione e la mancanza di indicazioni sulle modalità di pagamento alternative al QR code. Il Comando invita pertanto i cittadini a non effettuare alcun pagamento sulla base di questi documenti e a verificare sempre l’autenticità di ogni verbale. Eventuali documenti sospetti devono essere segnalati senza indugio contattando il numero 095531333 o inviando una comunicazione all’indirizzo [email protected].

La Polizia Locale ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare simili condotte fraudolente: conservare una copia del documento contraffatto e, se possibile, fotografarlo, rappresenta un contributo utile per agevolare le indagini in corso e garantire la tutela della sicurezza stradale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CAVESE-CATANIA: precedenti, bilancio in equilibrio. Tre successi rossazzurri in Campania
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 26 agosto 2017, primo gol rossazzurro di Curiale in campionato. Fu il capocannoniere
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CAVESE-CATANIA: arbitra Picardi della sezione di Viareggio. Curiosità, precedenti e statistiche

Redazione - 0
Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie C. L'incontro Cavese-Catania, in programma sabato allo stadio 'Simonetta Lamberti', sarà...

STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?

DA POTENZA: “Caturano, bocche cucite…”

MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web