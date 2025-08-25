DALLA SALA STAMPA – Forte e Lunetta: “Grande armonia all’interno del gruppo, in campo sempre con questo spirito”

Le parole in sala stampa di Francesco Forte e Gabriel Lunetta, tra i marcatori dell’incontro stravinto dal Catania contro il Foggia al “Massimino”. Ecco quanto evidenziato:

FORTE – “Mi sento molto bene dopo questa vittoria. E’ stato impressionante questo esordio in campionato tra le mura amiche, non vedo l’ora di tornare a giocare al ‘Massimino’. Io ho giocato in grandi piazze nella mia carriera, però un’atmosfera così non l’ho mai vista. Accoglienza incredibile anche quando eravamo sul pullman. C’è grande armonia all’interno del gruppo, già dal ritiro si sta costruendo una mentalità importante che serve come fondamento per il prosieguo della stagione. Contro il Foggia siamo riusciti ad esprimerci al meglio. C’è sintonia, mentalità, voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro, mettersi a disposizione. Questo è fondamentale per vincere. Sono contento di com’è andata ma soprattutto di quello che si sta creando”.

“Il numero di maglia 32 a me ha portato fortuna a Castellammare di Stabia. Il lavoro paga sempre a prescindere da fortuna e sfortuna, perchè se si lavora con impegno e fame i risultati arrivano. Io sono consapevole di quello che ho fatto in carriera e di chi sono, quindi le voci di mercato su eventuali arrivi di nuovi attaccanti non m’interessano. Sono pienamente a disposizione del gruppo. Tatticamente mi trovo bene. Ho giocato per vincere anche in piazze come Benevento e Venezia. E’ giusto che ci sia la concorrenza ma penso che qualche gol in carriera l’ho fatto ed ho vinto campionati. Io devo pensare a dare il 100%, poi le scelte spettano al mister. Il gol l’ho dedicato a mio padre per il suo compleanno. Forse per me è la prima volta in 13 anni che segno ad agosto, lui è nato il 23 del mese. Sono contento di avergli fatto questo regalo, però in tribuna c’era anche la mia compagna e, quindi, la rete è dedicata anche a lei”.

LUNETTA – “Se la squadra aveva già realizzato quattro gol e nel secondo tempo entri in campo con lo stesso spirito dei compagni in campo dal 1′, significa che sei sulla strada giusta. Sono contento del contributo offerto da tutti, sia chi ha giocato dall’inizio che i subentranti. Abbiamo impresso tanto ritmo e questo è un atteggiamento che dobbiamo avere sempre. I ‘vecchi’ del gruppo hanno dato una mano ai nuovi ad inserirsi, poi chi è arrivato possiede qualità e valori umani, calandosi subito nella realtà di Catania e non era una cosa scontata questa. Fa piacere essere chiamato jolly, sono un giocatore duttile e mi piace mettermi a disposizione della squadra giocando in qualsiasi ruolo”.

