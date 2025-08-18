DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Bene anche sul piano fisico, serviva più cattiveria in zona gol”; Aloi: “Ottima gara, pronti a ripartire alla grande”

Le parole dell’allenatore Domenico Toscano e del centrocampista Salvatore Aloi in sala stampa, a commento della sconfitta esterna riportata nell’esordio stagionale in Coppa Italia Serie C contro il Crotone:

TOSCANO – “Credo sia stata una partita equilibrata, loro hanno sfruttato una situazione su palla esterna dove potevamo fare qualcosa in più, noi abbiamo creato i presupposti per poter riprendere la partita in 3-4 circostanze nitide, potevamo fare molto meglio per cattiveria e determinazione, questa un pò è mancata. Nel primo tempo abbiamo rubato palla in 2-3 situazioni in cui avremmo potuto sfruttare meglio le chance avute. In una, bravo il portiere su Corbari, in un’altra Casasola ha calciato in porta con Cicerelli libero che non è stato servito, nella ripresa un paio di tiri di Donnarumma e Forte ribattuti, noi diverse volte siamo entrati nell’area del Crotone. I rossoblu tranne l’azione del gol e gli ultimi minuti quando dovevamo rischiare qualcosa, non hanno avuto altre opportunità. Fino al 95′ abbiamo cercato di riprendere la partita, rispondendo bene anch dal punto di vista fisico. E’ un peccato non avere rimesso la gara in equilibrio”.

“Analizzeremo con calma la partita e a mente fredda faremo le giuste valutazioni su quello che può servire sul mercato per migliorare quest’organico. Jimenez? Ha fatto bene quando è stato in campo, avevo messo in preventivo di fare una staffetta con Lunetta, come Corbari con Aloi, visto la squalifica di Quaini domenica avevamo bisogno di dare minutaggio ad Aloi consentendogli di trovare il feeling giusto con la squadra. I nostri tifosi? Riempiono sempre il settore ospiti quando possono venire. Ci spingono e noi dobbiamo ripagarli dei sacrifici che fanno. In questa fase nessuno è al massimo della condizione fisica, com’è normale che sia, ma devi esserlo sul piano mentale. La squadra ha portato il portiere del Crotone a giocare tanto palla lunga, questo era quello che volevo, poi però quando riconquisti il pallone e sei nella metà campo avversaria devi sfruttare il momento. Qui dobbiamo migliorare. Per quanto prodotto, a Crotone dovevamo portare a casa ben altro”.

ALOI – “Mi sono fatto trovare pronto per aiutare la squadra, purtroppo però non è andata come volevamo. Siamo entrati diverse volte in area, dovevamo essere un attimino più lucidi e brillanti per trovare la via del gol. Secondo me abbiamo disputato un’ottima gara. Bisogna essere pronti mentalmente e convinti nel fare la giocata, nel giocare la palla, in questa categoria magari si tende più a non giocare ma siamo agli inizi, pronti a ripartire alla grande. E’ stato comunque importante mettere minuti nelle gambe”.

