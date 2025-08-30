DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vinta una gara sofferta e difficile. Tutti coinvolti nel progetto. Cerchiamo le giuste opportunità sul mercato”

Le parole del tecnico rossazzurro Mimmo Toscano in sala stampa, a commento della vittoriosa prestazione di Cava de’ Tirreni:

“Potevamo fare molto meglio nei primi 20 minuti dove il ritmo, l’aggressività, le seconde palle e i duelli vinti dalla Cavese ci hanno messo in difficoltà. Non riuscivamo a vincere i duelli e per il nostro modo di giocare questo è fondamentale. Poi abbiamo sistemato un paio di cose, secondo me il gol di Jimenez era regolare e nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, creando i presupposti per portarci in vantaggio. Dovevi chiuderla, penso al rigore e ad un altro paio di occasioni avute per poterlo fare. Hai rischiato sulle seconde palle ed i lanci lunghi della Cavese tenendo aperta la partita. E’ stata una gara sofferta e difficile ma non era semplice vincere qui, contro una formazione organizzata e che sta bene fisicamente”.

“C’è un livello importante in tutti i ruoli, c’è tanta competizione, per tenere alto il ritmo della gara ed essere lucidi fino al 95′ hai bisogno dei cambi, a prescindere da chi inizia dal 1′ e da chi subentra ognuno dei giocatori deve dare il proprio contributo. I campionati come si vincono? Ogni stagione ha la sua storia, innanzitutto devi costruire uno spirito, un’identità, un gruppo. Poi non ho mai visto allenatori vincere senza avere una rosa forte. Noi abbiamo un squadra abbastanza competitiva, c’è da costruire e migliorare ogni settimana però le basi sono quelle di un gruppo sano, con una cultura del lavoro alta”.

“Caturano? Avevamo bisogno di inserire un altro attaccante, non volendo ripetere i problemi della passata stagione quando ci siamo ritrovati in difficoltà con defezioni importanti là davanti. Il mercato è ancora aperto, la società è vigile. Se ci saranno le opportunità giuste per migliorare la rosa, bene. Se dobbiamo intervenire tanto per farlo, non faremo niente. Oggi si sentono tutti coinvolti nel progetto, anche chi subentra sa che deve mettere il Catania davanti a tutto. Questa dovrà essere la nostra filosofia in campionato. Rispetto alla scorsa stagione cosa è cambiato? Innanzitutto è stato svolto un ritiro in cui abbiamo lavorato senza problematiche extracalcistiche, la società ci ha messo subito a disposizione la maggior parte del materiale che avevamo in testa. Questa è già un base importante”.

