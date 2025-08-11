D’AUSILIO: dalle giovanili del Piacenza alla chiamata del Catania, ripercorriamo le tappe della carriera

Michele D’Ausilio, acquisizione ufficializzata domenica sera dal Catania prima di scendere in campo contro il Valletta, rafforza ulteriormente la batteria dei trequartisti a disposizione di mister Toscano. Ma ripercorriamo il percorso del giocatore nella sua carriera.

Nato nel 1999 e cresciuto a Rozzano (Milano), dopo un passaggio nell’Under 19 del Piacenza, per emergere ha sgomitato nelle squadre dell’hinterland milanese. Ha mosso i primi passi in Eccellenza col Busto 81, la squadra di Busto Arsizio, poi a diciannove anni ha vissuto la Serie D con l’Arconatese, dove un paio di stagioni di alto livello gli sono valse l’acquisto da parte della Giana Erminio, con cui finalmente ha conosciuto il professionismo. Nell’estate del 2022 lo ha acquistato l’Audace Cerignola, squadra che in pochi anni ha saputo affermarsi come una delle realtà più solide del girone C di Serie C. Qui D’Ausilio ha compiuto un importante salto di qualità, facendosi notare a suon di gol e soprattutto assist.

Ecco giungere, poi, la chiamata dell’Avellino, club con cui per la prima volta in carriera ha conquistato la promozione in B mettendo a referto 16 assist e 4 gol su un totale di 49 partite giocate. Nonostante il salto di categoria, sulla base anche di esigenze di lista l’Avellino ha preferito puntare su altri profili per affrontare il torneo cadetto, pur avendo grande stima e considerazione di un ragazzo che ha confermato di possedere qualità, tecnica e rapidità (==>> qui le caratteristiche di D’Ausilio).

Bel colpo di mercato messo a segno dal Catania. D’Ausilio proverà a ripetere – e possibilmente migliorare – il rendimento della passata stagione, dando un contributo fondamentale alla causa rossazzurra ed inseguendo nuovamente la B, con il riscatto del cartellino che diverrebbe automatico a fine stagione da parte del Catania in caso di promozione.

