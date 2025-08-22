sabato, 23 Agosto 2025
D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”

Redazione
Ecco le prime parole in maglia rossazzurra di Michele D’Ausilio, trequartista che il Catania ha prelevato dall’Avellino in questa finestra di calciomercato:

“Mi piace attaccare la profondità, soprattutto mi piace far fare gol al compagno. Nel calcio, imparando a stare con grandi calciatori e portandomi dietro tante esperienze come la vittoria dello scorso campionato, ho imparato che è importante soprattutto fare gruppo. Quando si è presentata l’opportunità di venire a Catania, ho scelto subito questa piazza. Ho voluto fortemente venire qui, dando una mano alla società e alla città per portarla dove merita”.

Ho provato un’emozione unica la sera della presentazione allo stadio, mai provata prima. E’ stato spettacolare e dico ancora grazie. Le parole d’ordine sono gruppo, andare sempre forte e sacrificarsi per il compagno, facendo una corsa in più se necessario. Questo atteggiamento ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo. Alla piazza dico di starci vicino il più possibile, faremo il nostro per centrare un obiettivo che è soprattutto il vostro e lo meritate. Concludo dicendo forza Catania”.

VIDEO: le dichiarazioni di Michele D’Ausilio

