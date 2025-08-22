D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”

Ecco le prime parole in maglia rossazzurra di Michele D’Ausilio, trequartista che il Catania ha prelevato dall’Avellino in questa finestra di calciomercato:

“Mi piace attaccare la profondità, soprattutto mi piace far fare gol al compagno. Nel calcio, imparando a stare con grandi calciatori e portandomi dietro tante esperienze come la vittoria dello scorso campionato, ho imparato che è importante soprattutto fare gruppo. Quando si è presentata l’opportunità di venire a Catania, ho scelto subito questa piazza. Ho voluto fortemente venire qui, dando una mano alla società e alla città per portarla dove merita”.

“Ho provato un’emozione unica la sera della presentazione allo stadio, mai provata prima. E’ stato spettacolare e dico ancora grazie. Le parole d’ordine sono gruppo, andare sempre forte e sacrificarsi per il compagno, facendo una corsa in più se necessario. Questo atteggiamento ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo. Alla piazza dico di starci vicino il più possibile, faremo il nostro per centrare un obiettivo che è soprattutto il vostro e lo meritate. Concludo dicendo forza Catania”.

VIDEO: le dichiarazioni di Michele D’Ausilio

