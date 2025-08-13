D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”

L’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino commenta la decisione della società irpina di privarsi del trequartista Michele D’Ausilio, ceduto nei giorni scorsi al Catania – anche per motivi legati ad esigenze di lista – con la formula del prestito con diritto di riscatto, ai microfoni di Prima Tivvù: “Abbiamo deciso di privarci di Michele con tanto dispiacere perchè è stato uno di quei calciatori che ha messo particolarmente in evidenza il mio sistema di gioco, le mie idee. Senza D’Ausilio secondo me non avremmo potuto adottare quel sistema di gioco la scorsa stagione. Non saremmo venuti fuori soprattutto all’inizio, quando Michele è stato davvero devastante. Ho dovuto fare a malincuore delle scelte che andavano fatte”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***