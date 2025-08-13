mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCalciomercatoD'AUSILIO - L'allenatore dell'Avellino: "Michele in uscita con tanto dispiacere…"
CalciomercatoCatania NewsCuriositàIntervisteLega ProPrimo PianoSerie B

D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”

Redazione
By Redazione
0
255

L’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino commenta la decisione della società irpina di privarsi del trequartista Michele D’Ausilio, ceduto nei giorni scorsi al Catania – anche per motivi legati ad esigenze di lista – con la formula del prestito con diritto di riscatto, ai microfoni di Prima Tivvù: “Abbiamo deciso di privarci di Michele con tanto dispiacere perchè è stato uno di quei calciatori che ha messo particolarmente in evidenza il mio sistema di gioco, le mie idee. Senza D’Ausilio secondo me non avremmo potuto adottare quel sistema di gioco la scorsa stagione. Non saremmo venuti fuori soprattutto all’inizio, quando Michele è stato davvero devastante. Ho dovuto fare a malincuore delle scelte che andavano fatte”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE B: da Catania a Mantova, Castellini sceglie ancora la numero 27 dal significato speciale
Articolo successivo
CATANIA: il possibile cammino in Coppa Italia Serie C fino ai quarti di finale
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web