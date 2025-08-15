venerdì, 15 Agosto 2025
D’AUSILIO: speciale riconoscimento dal Comune di Rozzano

Michele D’Ausilio, calciatore tesserato nei giorni scorsi dal Catania, un mese addietro ha ricevuto un riconoscimento da parte del Comune di Rozzano (Milano). Nel celebrare le eccenze sportive del territorio di Rozzano, dove è nato il giocatore classe 1999, alla presenza del sindaco Mattia Ferretti, dell’assessore allo sport Marco Paolini e della giunta comunale, per premiare l’impegno e i successi di chi porta in alto il nome della comunità è stato premiato proprio D’Ausilio. Premio consegnato per essere stato protagonista nel calcio professionistico rappresentando con orgoglio i valori dello sport e venendo definito un esempio di sacrificio e costanza da seguire per tutti i giovani atleti.

