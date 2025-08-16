D’AUSILIO: Toscano preferisce non convocarlo per il match di Crotone

Michele D’Ausilio non sarà convocato per la trasferta di Crotone. Il trequartista classe 1999 salterà l’esordio stagionale del Catania allo stadio “Ezio Scida” come evidenziato dall’allenatore Domenico Toscano in conferenza stampa. Queste le sue parole a riguardo: “Abbiamo deciso di fargli fare un programma di lavoro personalizzato perchè ha svolto un ritiro anomalo, essendo fuori dal progetto Avellino ha lavorato poco con la squadra, disputando anche poche amichevoli e sostenendo tanto lavoro a secco. Mentalmente puoi anche essere sul pezzo, ma allenarti regolarmente con la squadra è diverso. Vorrei averlo almeno disponibile per la gara di campionato col Foggia, adesso preferisco che rimanga ad allenarsi a Catania piuttosto che convocarlo per il match di Crotone e utilizzarlo, magari, dieci minuti”.

